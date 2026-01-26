Sinner e le difficoltà nascoste contro Darderi | Quello che c'è tra noi fuori ha complicato tutto
Dopo la vittoria contro Luciano Darderi agli Australian Open, Jannik Sinner ha commentato le sfide di affrontare un amico in campo. Ha sottolineato come le difficoltà personali e le relazioni fuori dal tennis possano influire sulle performance in gara, rendendo il confronto più complesso. Un aspetto spesso nascosto che si aggiunge alle sfide tecniche e fisiche di un grande torneo.
Jannik Sinner dopo la vittoria contro Luciano Darderi ha parlato delle difficoltà di affrontare agli Australian Open quello che ha definito come un "buon amico".🔗 Leggi su Fanpage.it
