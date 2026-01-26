Sinner batte Darderi e vola ai quarti degli Australian Open | anche Musetti è tra i migliori 8

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si sono qualificati per i quarti di finale dell'Australian Open 2026, confermando il buon momento del tennis italiano nello slam di inizio anno. Con questa conquista, l’Italia raggiunge per la terza volta consecutiva questa fase del torneo, dimostrando continuità e crescita nel circuito internazionale. Entrambi i giovani tennisti continuano a sorprendere, portando avanti le speranze azzurre nel torneo.

Jannik ha vinto il derby con l'italo-argentino in 3 set. Il toscano ha battuto agli ottavi lo statunitense Taylor Fritz in tre set con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-4 in 2 ore e 4 minuti Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno raggiunto i quarti di finale dell'Australian Open 2026. L'Italia ha centrato questo risultato nel primo Slam dell'anno per la terza volta. Era già successo nel 2022 con Berrettini e Sinner e nel 2025 con Sinner e Lorenzo Sonego. Lorenzo Musetti, numero 5 del ranking, in 2 ore e 4' si è imposto in tre set, nel match iniziato quando in Italia erano le 4 del mattino, con lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-4 e ai quarti di finale sfiderà Novak Djokovic.🔗 Leggi su Today.it

Australia Open, Musetti batte Fritz in tre set e vola ai quarti. Alle 8 Darderi-SinnerLorenzo Musetti ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale degli Australian Open, vincendo in tre set contro Taylor Fritz (6-2, 7-5, 6-4).

Sinner-Darderi all’Australian Open in diretta: derby azzurro a Melbourne, Musetti vola ai quartiL'incontro tra Sinner e Darderi agli ottavi degli Australian Open 2026 rappresenta un derby italiano nel torneo di Melbourne.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Australian Open, tra poco il derby Sinner-Darderi. Musetti batte Fritz; Gli ottavi si tingono d'azzurro, sarà derby in famiglia Sinner-Darderi agli Australian Open; Sinner, che spavento: batte i crampi, il caldo e Spizzirri. Ora il derby con Darderi. Musetti ok con Machac; Sinner-Darderi, derby italiano con vista quarti: quando e dove vederlo.

Sinner ai quarti degli Australian Open, Darderi battuto 6-1 6-3 7-6: Jannik affronterà Ruud o SheltonJannik Sinner batte Luciano Darderi 6-1, 6-3, 7-6 e vola ai quarti degli Australian Open. Il numero due del mondo s'impone con una prova convincente e ora si prepara al prossimo match contro il ... fanpage.it

Australian Open, LIVE: Sinner batte Darderi al terzo e torna ai quartiTennis - Australian Open | Jannik contro Luciano agli ottavi, per raggiungere Musetti tra gli ultimi otto. La diretta scritta su Ubitennis ... ubitennis.com

Tennis, Australian Open: Sinner batte lo statunitense Spizzirri - facebook.com facebook

#AustralianOpen2026 #sinner batte #Spizzirri e i crampi. #Musetti e #Darderi super, tre italiani agli ottavi di finale x.com