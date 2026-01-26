Lo scorso anno, Michelle Hunziker aveva condiviso un episodio inedito su Silvio Berlusconi durante il podcast 2046. La sua testimonianza, riguardante una generosità sorprendente, è stata recentemente riproposta dalla pagina TikTok itztimeforpodcast, riaccendendo l’attenzione su un aneddoto poco noto sulla relazione tra la conduttrice e l’ex premier. Di seguito il video che ne riassume i dettagli.

Un anno fa, circa, Michelle Hunziker era stata ospite del podcast 2046. Ieri, 25 gennaio 2026, la pagina TikTok itztimeforpodcast ha ripubblicato una clip inerente proprio a quell'intervista lì, riportando alla luce un curioso aneddoto riguardante la nota conduttrice e il patron di Mediaset.🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Barbara Berlusconi: “Ho l’ADHD e ho sofferto di depressione. In politica? Mai, non basta il cognome”

Leggi anche: “Mio marito stava guardando su Instagram una ragazza che mostrava il sedere, gli ho chiesto chi fosse ma lui… Gli uomini crescono mai?”: il racconto virale

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Il racconto di Hunziker su Berlusconi: Di una generosità allucinante. Non l'ho mai detto a nessuno. Il video; Il concorso di bellezza, l'età, le foto alle Maldive: la storia d'amore tra Michelle Hunziker e Marco Predolin; Michelle Hunziker: il primo incontro con Eros Ramazzotti, il matrimonio (finito) con Tomaso Trussardi, storia dei suoi amori; Michelle Hunziker, nuovo amore dopo Nino Tronchetti Provera: Bello e abbronzato, il retroscena in discoteca.

Michelle Hunziker allo specchio parla con la bambina che non ha mai smesso di essereUn video realizzato con l’intelligenza artificiale diventa un atto di coraggio emotivo: a 49 anni Michelle Hunziker parla al suo io bambino, affronta le paure, le ferite e i sogni che resistono al tem ... giornalelavoce.it

Michelle Hunziker e l’incidente imprevisto: Ne ha perso solo uno/ Cos’è successo in aeroportoImprevisto in aeroporto per Michelle Hunziker e le figlie con cui ha trascorso il Capodanno in vacanza: il racconto della showgirl conquista tutti. Michelle Hunziker ha scelto di trascorrere il ... ilsussidiario.net

Alessandra Martines e il racconto della dolorosa lotta contro il tumore di sua figlia: “Sono prove di vita tostissime” #Verissimo - facebook.com facebook