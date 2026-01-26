Il tribunale ha stabilito che Fabrizio Corona non può più pubblicare contenuti o commenti che riguardano Alfonso Signorini sui social media. La decisione prevede il ritiro immediato di eventuali post e video, con sanzioni pecuniarie in caso di violazione. Questa sentenza segna un importante passo nella disputa legale tra i due, evidenziando le implicazioni legali dell’attività sui social e la tutela della reputazione.

La decisione del giudice: via ogni video o post contro il giornalista La guerra legale tra Alfonso Signorini e Fabrizio. La guerra legale tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona, come si legge sul Corriere della Sera, segna un punto decisivo a favore del conduttore del Grande Fratello. Il Tribunale di Milano, attraverso il giudice Roberto Pertile, ha accolto senza riserve il ricorso d’urgenza presentato dai legali di Signorini. Il risultato è un’ordinanza che non lascia spazio a interpretazioni: l’ex re dei paparazzi deve far sparire immediatamente da ogni suo profilo social e piattaforma web qualsiasi contenuto — che sia video, audio o testo — legato al giornalista. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Signorini batte Corona in tribunale: scatta il bavaglio social e una pioggia di multe

Corona show in tribunale contro il ricorso di Signorini. La sfuriata su Mediaset e i Berlusconi: «Mi chiudono i social? Io ti rovino»Fabrizio Corona si è presentato in tribunale a Milano in occasione dell’udienza civile relativa al ricorso di Alfonso Signorini, che mira a bloccare la trasmissione e la diffusione del programma

Leggi anche: Affaire Signorini, Corona in tribunale: "Ho fatto nomi ai pm e ho presentato due denunce contro Signorini"

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

ALFONSO SIGNORINI e FABRIZIO CORONA: lo SCANDALO è ANCORA più GRAVE | JematriaDue

Argomenti discussi: Corona in udienza per il ricorso di Signorini: 'Contro di me un editto bulgaro'; Fabrizio Corona, la nuova puntata di Falsissimo e le indiscrezioni su Samira Lui; Dal caso Signorini alla serie Netflix: il nuovo regno di Fabrizio Corona; Signorini denuncia Google e diffida YouTube e Meta sul caso Corona. Perché è importante per tutti.

Fabrizio Corona dovrà ritirare Falsissimo e tutte le informazioni private riguardanti Alfonso Signorini: è la decisione del giudice Roberto PertileFabrizio Corona dovrà consegnare tutto il materiale su Signorini e non potrà pubblicare altre informazioni sul giornalista ... ilfattoquotidiano.it

Signorini vince contro Corona, accolto il ricorso: l'ex re dei paparazzi non potrà più pubblicare nulla (e dovrà pagargli 2mila euro al giorno)Come riportato dal Corriere della Sera, Pertile ha ordinato a Corona di «rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile ... ilmessaggero.it

Signorini contro i giganti del web - I legali denunciano Google Italy: "Non ha rimosso i contenuti diffamatori" - facebook.com facebook