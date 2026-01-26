Si inventa le minacce di morte e accusa una collega | il piano di un insegnante smascherato

In un contesto scolastico, emergono accuse gravi e inquietanti nei confronti di una collega, coinvolta in un piano criminale smascherato. Tra minacce di morte e riferimenti a atti violenti, si evidenziano parole pesanti che indicano una presenza minacciosa e invisibile. Queste rivelazioni sollevano interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione del rischio all’interno dell’ambiente scolastico, richiedendo attenzione e intervento immediato.

Messaggi anonimi, intimidazioni e frasi di morte. Poi la denuncia. Ma dietro la regia delle minacce, secondo gli inquirenti, c’era la stessa persona che diceva di subirle Parole pesanti come macigni. Minacce di morte, riferimenti a case da incendiare, a persone da “far sparire”, a una presenza costante e invisibile: “siamo ovunque”. Per mesi quelle frasi hanno circolato tra docenti e dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia, alimentando paura e sospetti. L’uomo che si diceva bersaglio di quell’odio ha denunciato tutto: e-mail anonime, lettere minatorie, danneggiamenti. Ha indicato una collega e il fratello di lei come responsabili, descrivendoli come pericolosi e ossessivi.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su inventa minacce Trump inventa minacce inesistenti per giustificare le mire sulla Groenlandia: una manipolazione inquietante Recentemente si è assistito a un esempio di come la comunicazione possa essere utilizzata per giustificare intenti geopolitici, anche attraverso la creazione di minacce inesistenti. Accusa un malore, ma non c’è campo telefonico: l’amico si lancia in una corsa disperata e salva il collega Mercoledì pomeriggio a Montanostra, nel comune di Santa Sofia, un uomo di 73 anni ha accusato un grave malore durante un lavoro in un podere. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su inventa minacce Si inventa le minacce di morte e accusa una collega: il piano di un insegnante smascheratoMessaggi anonimi, intimidazioni e frasi di morte. Poi la denuncia. Ma dietro la regia delle minacce, secondo gli inquirenti, c’era la stessa persona che diceva di subirle ... genovatoday.it Trump inventa minacce inesistenti per giustificare le mire sulla Groenlandia: una manipolazione inquietanteDonald Trump afferma che dobbiamo prendere la Groenlandia prima di Russia o Cina creando una minaccia inesistente ... ilfattoquotidiano.it MORBO K – Chi salva una vita, salva il mondo intero 27 e 28 h. 21:30 – @RaiUno Il capo delle SS minaccia di deportare la comunità ebraica chiedendo la consegna di tributo in oro; il professor Prati inventa il “Morbo K”, finto virus contagioso, per nasco x.com Un magistrato finisce sotto inchiesta disciplinare per aver usato l’IA: citazioni inesistenti in una sentenza. Il Ministero invoca la legge. https://www.laleggepertutti.it/772511_giustizia-allucinata-il-giudice-usa-lia-e-inventa-le-leggi-ora-rischia-tutto - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.