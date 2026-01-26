Shoah Fois e Lepore | ‘Le stesse dinamiche di allora stanno tornando’

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Bologna ha organizzato una seduta solenne del Consiglio comunale, alla presenza dello scrittore Marcello Fois. L'evento ha visto interventi e riflessioni sulla memoria storica, evidenziando come alcune dinamiche del passato, come quelle legate alla Shoah, sembrino ripresentarsi oggi. Un momento di confronto volto a mantenere viva l’attenzione su temi di fondamentale importanza per la società.

