Le Nike che si illuminano al buio stanno tornando — e i sneakerhead stanno già fingendo di non esserne felici
Nike sta per far brillare di nuovo la notte — letteralmente. Le Foamposite, quelle scarpe futuristiche da culto che sembrano uscite da un videogame del 2003 e da un armadio di un rapper del 2012, stanno tornando. ma con un upgrade che ha energia rave nel parcheggio + nostalgia Tumblr: una versione glow-in-the-dark su tutta la tomaia. Non solo la suola, non solo dettagli: tutto il guscio che si illumina come se stessi entrando in una sala laser tag. Foamposite di Nike glow-in-the-dark: l’era in cui le scarpe brillano più del flex di chi le indossa. Il leak arriva dai soliti oracoli del drip (zsneakerheadz, Sneaker Files, Sneaker Market Romania — se sai, sai), e parla di una colorway Summit WhiteBlack che alla luce del giorno sembra panna quasi innocente, ma al buio diventa una creatura radioattiva, tipo “ho toccato l’acqua di Springfield”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
