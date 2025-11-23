Serie C girone A Cittadella-Lecco | le pagelle degli uomini di Iori

Le pagelle dei giocatori del Cittadella dopo la vittoria contro il Lecco nella 15ªgiornata del campionato Serie C Sky Wi Fi girone A.CITTADELLA (3-5-2)Zanellati 7,5; Salvi 6, Redolfi 5,5, Cecchetto 6,5 (dal 35' s.t. Gatti s.v.); De Zen 6 (dal 14' s.t. D'Alessio 6), Falcinelli 6,5 (dal 35' s.t. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Serie C girone A, Cittadella-Lecco: le pagelle degli uomini di Iori

Altre letture consigliate

Serie C Sky Wifi 2025/2026 - Girone C # Quindicesima giornata ? Domenica 23 novembre 2025, ore 14.30 ? Stadio “Angelo Massimino”, Catania Catania-Latina 1-0 Marcatore: pt 9° Forte. IL TABELLINO https://cataniafc.it/blog-detail/post/582658/ - facebook.com Vai su Facebook

Serie C, i risultati della serata: Cittadella corsaro a Lecco. Pari fra Samb e Pineto - La domenica della Serie C si è chiusa con due gare, una nel Girone A e una nel GironeB. tuttomercatoweb.com scrive

Risultati Serie C, classifiche/ Cittadella in extremis, +3! Diretta gol live score (23 novembre 2025) - Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score oggi domenica 23 novembre 2025 delle partite per la 15^ giornata del campionato. Lo riporta ilsussidiario.net

Serie C Girone A, Lecco-Cittadella 0-1: Castelli decide nel finale. La classifica aggiornata - La partita, molto equilibrata e combattuta, sembrava destinata a chiudersi senza reti, ma all’86’ Castelli ... Come scrive ilovepalermocalcio.com