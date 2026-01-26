Una serata dedicata al cabaret con la partecipazione di Max Cavallari, Gianluca Impastato e Fabrizio Fontana, presentata da Giulia Soponariu, ex gieffina. Un evento che promette momenti di intrattenimento e comicità, offrendo al pubblico un’occasione di svago in un’atmosfera semplice e piacevole. La serata si propone come un appuntamento di qualità per gli amanti del teatro comico e dell’intrattenimento leggero.

Sarà un momento di grandi risate alla Serata di Cabaret in programma venerdì 20 febbraio alle ore 22 al Teatro Perla di Nova Gorica. Una serata all’insegna di comicità e divertimento con una conduttrice d’eccezione come Giulia Soponariu. Lei la conosciamo molto bene perché ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura. Nel programma Giulia Soponariu si è classificata seconda in finale alle spalle di Anita Mazzotta. Un percorso quello della gieffina che, a quanto pare, dopo il reality show non si è fermato e la vede in una nuova veste. Stavolta come presentatrice dello spettacolo teatrale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Serata di Cabaret e grandi risate con Max Cavallari, Gianluca Impastato, Fabrizio Fontana, presenta l’ex gieffina Giulia Soponariu

Approfondimenti su max cavallari

Nella serata finale del Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta si aggiudica la vittoria, chiudendo un'edizione ricca di emozioni.

Ultime notizie su max cavallari

