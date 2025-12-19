Seconda classificata Giulia Soponariu terzo Jonas Pepe Dietro di loro Grazia Kendy e Omer Elomari primo eliminato della serata

Nella serata finale del Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta si aggiudica la vittoria, chiudendo un’edizione ricca di emozioni. Tra i finalisti, Giulia Soponariu e Jonas Pepe si distinguono, mentre Grazia Kendy e Omer Elomari lasciano il campo prima del traguardo. Con la conduzione di Simona Ventura, il reality si conclude lasciando il pubblico con ancora più entusiasmo e curiosità per le prossime avventure.

© Iodonna.it - Seconda classificata Giulia Soponariu, terzo Jonas Pepe. Dietro di loro, Grazia Kendy e Omer Elomari, primo eliminato della serata A nita Mazzotta è la vincitrice del Grande Fratello 2025. E così è calato definitivamente il sipario sull’edizione nip condotta da Simona Ventura. Anche ieri, nella serata finale, è stata affiancata in studio da Sonia Bruganelli e dai tre ex gieffini Floriana Secondi, Ascanio Pacelli e Cristina Plevani. E mentre c’è chi festeggia la vincitrice, c’è già chi si domanda quando ma soprattutto se ci sarà una nuova edizione del reality show, in versione vip. Chissà chissà. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Chi vince il “Grande Fratello 2025”? Pronostici e anticipazioni dell’ultima puntata su Canale 5 Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta è la vincitrice. 🔗 Leggi su Iodonna.it Leggi anche: Grande Fratello 2025, Giulia Soponariu è la seconda classificata Leggi anche: Le immagini inedite della rissa tra Jonas Pepe e Omer Elomari al GF: “Abbiamo fatto un casino, che vergogna” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Grande Fratello 2025, Giulia Soponariu è la seconda classificata; Anita Mazzotta vince il Grande Fratello 2025; Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025. Ieri la finalissima condotta da Simona Ventura; Dal dolore alla vittoria: Anita Mazzotta trionfa al Grande Fratello con un finale al fotofinish. Grande Fratello 2025, Giulia Soponariu è la seconda classificata - Giulia Soponariu si è fermata sul secondo gradino del podio dell'edizione 2025 del Grande Fratello ... today.it

Giulia Soponariu è la seconda classificata - Purtroppo Giulia non ce l'ha fatta e cede il primo posto alla sua compagna di avventura. grandefratello.mediaset.it

Fratelli Giulia Soponariu, chi sono Andrei, Riccardo, Ludovico, Sofia e Santiago/ Lei: “Sono la mia vita” - I fratelli di Giulia Soponariu sono Andrei, Riccardo, Ludovico, Sofia e Santiago e stasera tiferanno per lei al Grande Fratello ... ilsussidiario.net

Giulia è la seconda classificata di questa edizione di #GrandeFratello! x.com

La 22enne ha dovuto cedere la fascia alla seconda classificata, dopo essere stata travolta dalle polemiche. Il selfie durante il concorso di miss Universo che si stava svolgendo in Thailandia - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.