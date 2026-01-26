Seconda vittoria per gli azzurri | nel finale l’arbitro ha diretto con due dirigenti con la bandierina La doppietta di Castrovilli esalta la Sangio Partita decisa in 11 minuti guardalinee ko

La Sangiovannese conquista una vittoria importante contro La Trigiana, grazie a una doppietta di Castrovilli. La partita si è decisa in appena 11 minuti, con un supplemento di difficoltà dovuto a un infortunio degli assistenti arbitrali. La formazione azzurra ha mantenuto il possesso e ha mostrato determinazione, ottenendo tre punti fondamentali nel campionato.

sangiovannese 2 lastrigiana 0 SANGIOVANNESE (3-5-2): Barberini, Gozzini, Agrello, Rossi (9' st Noferi), Nocentini, Manes (12' st Stopponi), Zoppi (24' st Falugiani), Gori, Borri (51' st Ceccherini), Castrovilli (21' st Fiaschi), Romanelli. A disp: Baracco, Yade, Bardotti, Lombardi. All. Calderini LASTRIGIANA (4-4-2): Marziano, Guasti (15' st Diarra), De Pascalis (32' pt Niccolai), Zefi, Falciani, Massaro, Pierattini, Innocenti (25' st Baldini) Sarti, Campagna, Del Colle (42' st Mandolini). A disp: Chiarello, Becagli, Pezzano, Del Pela. All. Guasti Arbitro: Bernardini di Piombino Reti: 26', 37' pt Castrovilli Note: spettatori 250 circa.

