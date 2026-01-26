Nella diciottesima giornata di Seconda Categoria, la Sancat si conferma in testa al Girone D grazie alla vittoria casalinga per 4-3 sulla Leccese, grazie a una tripletta di Vicini. La Fulgor Castelfranco si avvicina, vincendo 1-0 contro il Bagno a Ripoli, mantenendo un punto di distacco dalla capolista. Il Sagginale, invece, subisce una sconfitta dopo 14 gare, lasciando spazio alle altre squadre nella corsa al vertice

Diciottesima giornata in Seconda Categoria. Nel Girone D la capolista Sancat, che in casa batte per 4-3 la Leccese (per i locali tripletta di Vicini e rete di Baldini; per gli ospiti a segno Myrtaj, Gucciardo e Scalia), mantiene un punto di vantaggio sulla Fulgor Castelfranco (successo interno per 1-0 sul Bagno a Ripoli). Cade invece il Cavriglia, battuto per 3-0 a San Clemente. Risale anche la Molinense, che espugna per 4-2 il campo del Pian di San Bartolo. Successo casalingo per la Floriagafir Bellariva (5-3 sul Cobra Kai), vittoria esterna per il Carbonile (4-0 sul campo dell’Albereta San Salvi), sconfitta in trasferta per il Rignano (1-0 a Montemignaio), mentre pareggiano per 1-1 Pelago e Ludus ’90. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - SECONDA CATEGORIA. Vicini trascina la Sancat. Il Sagginale cade dopo 14 gare

Leggi anche: SECONDA CATEGORIA. Il Sagginale non si ferma più. Rinascita Doccia a valanga

Seconda categoria. Sancat e Real Peretola prime al giro di boaDopo le prime 15 giornate dei rispettivi campionati di Seconda Categoria, Sancat e Real Peretola si sono piazzate in testa alla classifica, conquistando il titolo di prime della stagione.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Prima Categoria A. Rotolo trascina l'Ospedaletti, Rosso chiude i giochi: festa orange contro la Golfo Dianese.

Seconda Categoria. Prima sconfitta stagionale per l'Atletico Nissa: con la Valguarnerese non basta il gol di Romano - facebook.com facebook