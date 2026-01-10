Seconda categoria Sancat e Real Peretola prime al giro di boa

Dopo le prime 15 giornate dei rispettivi campionati di Seconda Categoria, Sancat e Real Peretola si sono piazzate in testa alla classifica, conquistando il titolo di prime della stagione. Questa posizione testimonia un buon avvio e un livello di competitività elevato, che potrebbe influire sulla seconda parte del torneo. Entrambe le squadre continueranno a mantenere alta la concentrazione per consolidare il proprio piazzamento e affrontare con fiducia le sfide future.

La Sancat e il Real Peretola si sono laureate campioni d'inverno in Seconda Categoria, dopo le prime 15 giornate dei rispettivi tornei. Si vanno ad aggiungere al Sagginale (Girone C) e alla Rinascita Doccia (Girone F), che avevano ottenuto il titolo in anticipo sulla fine del girone di andata. La Sancat guida il girone D con 31 punti, tre di vantaggio su Fulgor Castelfranco e Cavriglia e quattro sulla Molinense, unica concorrente per il titolo d'inverno, battuta per 4-0 dalla capolista domenica scorsa. La squadra fiorentina è allenata da Marco Cencetti e ha compiuto un salto di qualità dopo l'ottavo posto della stagione 20242025, con nove vittorie, quattro pareggi e due sole sconfitte.

