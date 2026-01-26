Scoppia il caso Upamecano | la minaccia del Bayern e l’ombra del Real | CM

Il futuro di Dayot Upamecano al Bayern Monaco resta incerto. Nonostante l’accordo raggiunto a gennaio per un rinnovo di quattro anni con opzione e un ingaggio di circa 11 milioni di euro all’anno, il difensore francese non ha ancora firmato. La situazione ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, mentre si ipotizza un possibile interesse del Real Madrid. La vicenda evidenzia le delicate dinamiche contrattuali nel calcio di alto livello.

Il difensore francese non ha ancora firmato il rinnovo coi bavaresi nonostante l’accordo raggiunto a inizio gennaio Salta il rinnovo di Upamecano? Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo a inizio gennaio, quattro anni più opzione e ingaggio da quasi 11 milioni a stagione, soltanto che il francese ha sempre rimandato l’appuntamento per la firma. Il club bavarese sta perdendo definitivamente la pazienza, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it sta ragionando sul ritiro della proposta. Scoppia il caso Upamecano: la minaccia del Bayern e l’ombra del Real (AnsaFoto) – Calciomercato.it Ma perché Upamecano non firma il prolungamento? Sempre secondo quanto appreso da CM, perché è rientrato prepotentemente in scena il Real Madrid. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

