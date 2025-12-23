Upamecano Inter sfuma l’obiettivo | rinnovo vicino col Bayern Monaco? Cosa filtra sul futuro del difensore

Il futuro di Upamecano sembra indirizzato verso il Bayern Monaco, con un possibile rinnovo in vista. La trattativa con l’Inter, che lo aveva preso in considerazione come rinforzo, appare meno concreta al momento. Si attendono sviluppi ufficiali sul suo eventuale prolungamento con il club bavarese e le conseguenze sul mercato dei nerazzurri per la prossima stagione.

Inter News 24 Upamecano Inter, il difensore francese era uno dei primi nomi sul taccuino nerazzurro per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Il nome di Dayot Upamecano è stato a lungo accostato all’Inter come possibile rinforzo per ringiovanire e rafforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Un profilo ritenuto ideale dalla dirigenza nerazzurra: centrale fisico, rapido, abituato a palcoscenici internazionali e, soprattutto, con il contratto in scadenza a giugno, dettaglio che rendeva l’operazione particolarmente appetibile sotto il profilo economico. Il difensore classe 1998, punto fermo del Bayern Monaco, aveva attirato l’attenzione non solo dell’Inter, ma anche di top club europei come Real Madrid e Paris Saint-Germain, pronti a muoversi in caso di mancato rinnovo. 🔗 Leggi su Internews24.com

