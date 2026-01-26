Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Michael Schumacher sarebbe attualmente su una sedia a rotelle. Tuttavia, questa informazione non è ufficiale e va considerata con cautela, poiché il giornale britannico non è sempre riconosciuto per l'affidabilità delle sue fonti. La condizione attuale dell’ex pilota è rimasta oggetto di riserbo, e le notizie che circolano devono essere interpretate con prudenza.

Michael Schumacher ora è – anzi: sarebbe – su una sedia a rotelle. Il condizionale resiste perché la rivelazione è del Daily Mail, non proprio un giornale campione di affidabilità. Secondo il tabloid inglese la leggenda della Formula Uno rimasta gravemente ferita in un terribile incidente sugli sci 12 anni fa, non è più costretto a letto. La sua lenta – ed eventuale – guarigione è rimasta un segreto gelosamente custodito dai familiari e da una cerchia molto ristretta di amici fidati e staff. Fonti esclusive del Daily Mail dicono che “ora è seduto su una sedia a rotelle e può essere spinto in giro per la sua tenuta a Maiorca e per la sua residenza a Gland, sulle rive del lago di Ginevra”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Schumacher è su una sedia a rotelle, comprende qualcosa ma non tutto (Daily Mail)

