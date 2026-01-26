School Experience 5 arriva a Ferrara, continuando il suo percorso dedicato al cinema e alla formazione dei giovani. Il festival itinerante propone attività, incontri e proiezioni pensate per accompagnare gli studenti in un’esperienza educativa e culturale, promuovendo la conoscenza del cinema e stimolando il coinvolgimento delle nuove generazioni. Un’occasione importante per approfondire temi legati al linguaggio cinematografico e alla creatività.

Prosegue il viaggio di School Experience 5, il festival itinerante dedicato al cinema e alla formazione dei più giovani. La terza tappa dell’iniziativa si svolgerà a Ferrara da mercoledì 28 a venerdì 30 gennaio, coinvolgendo oltre mille studenti provenienti da istituti scolastici di diverso ordine e grado. Il progetto è realizzato nell’ambito del Piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al linguaggio audiovisivo attraverso visioni guidate, dibattiti e attività formative. Partner territoriale dell’appuntamento emiliano-romagnolo è un’associazione culturale attiva da anni sul territorio ferrarese, che collabora al coinvolgimento delle scuole e alla realizzazione delle attività. 🔗 Leggi su Zon.it

