School Experience Giffoni dà il via alla quinta edizione

Tempo di lettura: 3 minuti Scuola, cinema, territorio: una sinergia vincente che si appresta a conquistare l’Italia. La quinta edizione di School Experience è pronta a partire. Da lunedì 17 a giovedì 20 novembre, il primo appuntamento dell’iniziativa itinerante approda a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience e promosso nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’evento attraverserà, da novembre 2025 a maggio 2026, sette regioni d’Italia: Campania, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Puglia ed Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

