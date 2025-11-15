School Experience Giffoni dà il via alla quinta edizione
Tempo di lettura: 3 minuti Scuola, cinema, territorio: una sinergia vincente che si appresta a conquistare l’Italia. La quinta edizione di School Experience è pronta a partire. Da lunedì 17 a giovedì 20 novembre, il primo appuntamento dell’iniziativa itinerante approda a Cittanova, in provincia di Reggio Calabria. Organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience e promosso nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’evento attraverserà, da novembre 2025 a maggio 2026, sette regioni d’Italia: Campania, Basilicata, Calabria, Lazio, Lombardia, Puglia ed Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cittanova si prepara a trasformarsi in un luogo di idee, emozioni e impegno civile grazie alla quinta edizione del Giffoni School Experience @giffoni_experience realizzata dal Comune di Cittanova e dalla @src_lab Scuola di Recitazione della Calabria, diretta - facebook.com Vai su Facebook
School Experience 5, parte da Cittanova la 5ª edizione del Festival itinerante dedicato alle scuole | INFO - Scuola, cinema, territorio: una sinergia vincente che si appresta a conquistare l’Italia. Da strettoweb.com
Cinema: Giffoni, dal 28 ottobre parte “School Experience” in 8 Regioni italiane - Un festival itinerante di cinema per le scuole: si tratta di “School Experience”, un festival fortemente voluto da Claudio Gubitosi, fondatore di Giffoni, organizzato da Giffoni e promosso dal ... Lo riporta agensir.it
Approda a Giffoni School Experience 4 - Arriva a Giffoni Valle Piana (Salerno), dal 7 all'11 aprile, School Experience 4, il festival itinerante di cinema per le scuole, organizzato da Giffoni e promosso dal ministero della Cultura e dal ... Lo riporta ansa.it