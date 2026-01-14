Milan Allegri prima corre poi parla Calciomercato Goretzka più di un’idea Intanto Fofana …

Le ultime notizie sul Milan di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, riguardano l’impegno in campionato contro il Como e le strategie di mercato. Allegri ha affrontato i temi principali, mentre si valutano possibili arrivi come Goretzka e Fofana. La squadra si prepara alla sfida di domani sera al 'Sinigaglia', con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e rinforzare la rosa con un difensore.

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026: il campo chiama (rossoneri impegnati domani sera al 'Sinigaglia' contro il Como), il mercato anche (serve un difensore, ma occhio al. Il richiamo di Allegri a Leao, che intanto decide la prima del 2026. Il Milan corre - La prima vittoria del 2026 è targata Milan che, grazie al gol di Leao, espugna Cagliari e si issa momentaneamente in testa alla classifica in attesa.

Allegri 'nasconde' il Milan prima del Sassuolo: "Inter e Napoli favorite per lo scudetto" - "L'Inter e il Napoli l'anno scorso sono arrivate seconda e prima l'anno scorso. corrieredellosport.it

Milan: Allegri 'il Como è sbarazzino, grande lavoro di Fabregas' - Fabregas sta facendo un ottimo lavoro, è un Como sbarazzino che pressa bene ed è forte tecnicamente. corrieredellosport.it

#Allegri svela il mistero @Santgimenez_ alla vigilia di #ComoMilan: “Ecco quando può tornare” - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Gimenez x.com

Brutta notizia per il Milan di Massimiliano Allegri, che perde Niclas Fullkrug proprio nel momento cruciale del calendario. L'attaccante tedesco, arrivato a inizio gennaio dal West Ham per dare peso all'attacco, ha riportato un'infrazione a un dito del piede. Un i facebook

