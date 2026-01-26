Sansepolcro la sua storia | il ruolo dei preti nella Resistenza in Valtiberina

Il 23 gennaio 2026, nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo delle Laudi, si è tenuto il primo incontro del ciclo

Incontro partecipato a palazzo delle Laudi. Altri due appuntamenti per il 28 gennaio e il 12 febbraio Si è svolto nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio 2026, nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo delle Laudi, il primo appuntamento del ciclo di incontri “Sansepolcro, la sua storia”, dedicato alla valorizzazione della memoria storica della città e alla divulgazione di studi e ricerche recenti. L’incontro, dal titolo “Con la nostra gente”, ha registrato una buona partecipazione di pubblico e ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento sul ruolo svolto dai preti a sostegno della Resistenza nei territori compresi tra la Valtiberina e l’Appennino tosco-romagnolo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Approfondimenti su sansepolcro storia

Il 15 gennaio 2026, Sansepolcro celebra la Giornata della Memoria ricordando la Resistenza civile in Valtiberina.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su sansepolcro storia

Argomenti discussi: Sansepolcro, la sua storia: al via il ciclo di incontri dedicato alla memoria storica della città; Sansepolcro: andamento demografico 2025, popolazione sostanzialmente stabile; Il palazzetto di Sansepolcro intitolato a Pietro Besi; Ciclo di incontri sulla storia del borgo: dialogo tra esperti e cittadini.

Sansepolcro, la sua storia: al via il ciclo di incontri dedicato alla memoria storica della cittàL’iniziativa promossa dal Comune di Sansepolcro, dall’Associazione Vivere a Borgo Sansepolcro Pro Loco, l’Archivio Storico Diocesano e dal Museo della Resistenza ... lanazione.it

Ciclo di incontri sulla storia del borgo: dialogo tra esperti e cittadiniIn un contesto culturale vivo fin dal prologo del nuovo anno, prende avvio il ciclo di incontri dal titolo ... msn.com

“Ti racconto una storia” nuovo appuntamento della rassegna di teatro per ragazzi al Teatro alla Misericordia Prosegue a Sansepolcro la rassegna di teatro per ragazzi e famiglie “Ti racconto una storia”, promossa dal Comune di Sansepolcro in collaboraz - facebook.com facebook