Samurai Jay debutta a Sanremo 2026 | Ossessione è il brano in gara alla 76ª edizione

Samurai Jay partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Ossessione”. La 76ª edizione della manifestazione si svolge al Teatro Ariston, segnando un importante passo nel percorso del cantautore e musicista. Il brano, già disponibile in presave, rappresenta un’occasione per conoscere il suo stile e la sua musica in un contesto di grande visibilità nazionale.

Per Samurai Jay è il momento del grande salto: il cantautore e musicista sarà per la prima volta in gara al Festival di Sanremo 2026, salendo sul palco del Teatro Ariston con il brano “Ossessione”, già disponibile in presave. “Ossessione”: quando la musica diventa motore (positivo). “Ossessione” spinge al massimo il concetto di motivazione che ci fa andare avanti, soprattutto quando si parla di passioni. Nel brano, il tema centrale è il rapporto con la musica, vissuta da Samurai Jay come un’energia totalizzante: un’ossessione sì, ma positiva, di quelle che ti tengono sveglio, ti fanno migliorare, ti costringono a crederci anche quando sarebbe più comodo mollare. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com

Approfondimenti su samurai jay

Samurai Jay con Ossessione a Sanremo 2026

Ultime notizie su samurai jay

