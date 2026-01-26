La Circolare INPS del 15 gennaio 2026 fornisce un quadro aggiornato delle principali misure di sostegno al reddito per le famiglie e le imprese nel 2026. Include dettagli su salari, integrazioni salariali e congedi parentali, con un focus sulle agevolazioni per aree di crisi industriale complessa. Questa panoramica aiuta a comprendere le opportunità di supporto disponibili nell’anno in corso.

Dalla CIGS per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa alle modifiche in materia di congedo parentale la Circolare INPS del 15 gennaio 2026 numero 1 fornisce un quadro riepilogativo delle misure di sostegno al reddito previste per l’annualità corrente. L’intervento dell’Istituto descrive le novità normative derivanti dalla Manovra 2026, dalla Legge numero 1822025 e dal Decreto – Legge numero 1802025. Analizziamo la questione in dettaglio. Resta aggiornatoa sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi. Indice. Ammortizzatori sociali in costanza di lavoro. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

© Leggioggi.it - Salari e sostegno al reddito per le famiglie: la mappa degli aiuti 2026

Inps, misure di sostegno al reddito: ecco le novità del 2026 per lavoratori e famiglieLa legge di Bilancio 2026 ha aggiornato le misure di sostegno al reddito gestite dall’Inps, introducendo novità e modifiche normative.

Leggi anche: Regionali Campania, Luca Trapanese (M5S): “Subito un sostegno al reddito, le famiglie non ce la fanno più”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: I dati diffusi nei giorni scorsi dalla CGIA di Mestre aiutano a capire meglio cosa sta accadendo sul fronte del fisco in Italia da quando siamo al governo. I numeri sono chiari: negli ultimi anni le famiglie italiane hanno pagato meno tasse, il carico fiscale sui nucle; I conti di Meloni sulla pressione fiscale continuano a non tornare; Salario accessorio, sindacati sollecitano il Comune: Basta ritardi nelle liquidazioni; Il Ticino non può più essere il Far West del lavoro, basta salari indegni. Svizzeri al voto, frontalieri al centro.

Il Ticino non può più essere il Far West del lavoro, basta salari indegni. Svizzeri al voto, frontalieri al centroI tanti frontalieri che ogni giorno varcano il confine conoscono bene il termine dumping salariale. Ovvero quella forma di concorrenza sleale in cui le aziende pagano salari notevolmente più bassi d ... comozero.it

Rappresentanza, contratti e salari: prove di intesa tra sindacati e imprese al dibattito organizzato dal Civ Inps. Possibile un accordo entro la primaveraMentre noi eravano qui a discutere, proprio stamattina sono arrivati altri due contratti, firmati da sigle totalmente ignote. L’annuncio è ... ildiariodellavoro.it

ORNARO-SALARIA. DOMANI NUOVA MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO DELLA FARMACIA GIOVANNETTI Domani, martedì 30 Dicembre, alle ore 18:00, si terrà un’ulteriore manifestazione a favore della Farmacia Giovannetti, a conferma della forte vicinanz - facebook.com facebook

#Manovra, Castellucci ( #FaiCisl): "Bene i sostegni a lavoro e imprese ma occorre più attenzione alle categorie fragili" “Le misure a sostegno del lavoro e delle imprese rappresentano un elemento positivo, pur davanti ad un giudizio articolato della manovra, x.com