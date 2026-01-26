Rotondi | Bene il gesto di Giordano non c’è tempo da perdere

Da cittadino di Avellino e parlamentare eletto nella stessa città, desidero sottolineare l'importanza della decisione di Nicola Giordano di ufficializzare la propria candidatura a sindaco. Un gesto che dimostra impegno e volontà di contribuire al futuro della comunità. In un momento cruciale, non c’è tempo da perdere e ogni iniziativa può fare la differenza per il bene della città.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Da cittadino di Avellino e da parlamentare eletto in questa città, esprimo apprezzamento per la decisione di Nicola Giordan o di ufficializzare la propria candidatura a sindaco. A pochi mesi dal voto, i cittadini hanno diritto di formarsi una opinione precisa sulle possibilità in campo. Mi auguro che le principali coalizioni maturino al più presto le proprie valutazioni, in modo da consentire una campagna elettorale ragionata e non emotiva. Il centrodestra ha già in programma una riunione formale e spero che possa unitariamente indicare una figura in grado di competere per la guida della amministrazione cittadina”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rotondi: “Bene il gesto di Giordano, non c’è tempo da perdere” Approfondimenti su rotondi bene Tra Raoul Bova e Beatrice Arnera spunta… l’ex moglie di lui! Il gesto inaspettato di Chiara Giordano Ancona, non c’è tempo da perdere. Bisogna saltare il Fosso e ripartire La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Orrore a Fuori dal coro, finisce malissimo: Giordano sconvolto Buongiorno! Cerco consigli su aziende che offrono buoni tavoli rotondi allungabili… Grazie - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.