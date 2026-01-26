Rosignano | Lascia il fucile sul sedile dell' auto e si allontana 68enne denunciato per omessa custodia di armi

Un uomo di 68 anni è stato denunciato a Rosignano Marittimo per omessa custodia di armi. La sua vettura, parcheggiata in una zona campestre abitualmente frequentata da cacciatori, è stata trovata con il fucile lasciato sul sedile. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla corretta custodia delle armi, per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e prevenire situazioni di rischio.

L'auto era parcheggiata lungo la via di una zona campestre, a Rosignano Marittimo, solitamente frequentata da cacciatori. Un veicolo che, per quanto non particolarmente sospetto, i carabinieri del Nucleo Forestale di Riparbella hanno deciso di controllare. Ed è stato allora che, avvicinandosi alla macchina, i militari hanno scoperto un fucile, per la precisione una carabina semiautomatica, lasciato sul sedile e facilmente accessibile. Oltre a essere incustodita, infatti, il finestrino dell'auto era parzialmente aperto, consentendo quindi a chiunque di potersi piuttosto facilmente impossessare del fucile.🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Tentato furto in un'abitazione: i carabinieri denunciano il proprietario per omessa custodia di armi Leggi anche: Arrestato 54enne a Sant’Alfio: girava in auto con un fucile carico sul sedile anteriore Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. BIMBI A TEATRO domenica 25 gennaio ore 16.00 Teatro Nardini - Rosignano Marittimo Delfina Stella UN MONDO IMMENSO Una porta si apre nello spazio del teatro e lascia entrare Chìe, una bambina-robot. Come un essere curioso ma privo di identità, inizi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.