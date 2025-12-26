Tentato furto in un' abitazione | i carabinieri denunciano il proprietario per omessa custodia di armi
Un tentativo di furto all'interno di un'abitazione di Sezze ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Al loro arrivo per un sopralluogo però i militari dell'Arma si sono accorti che l'uomo aveva in casa due fucili di caccia.Da un immediato accertamento è emerso che le armi erano regolarmente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
