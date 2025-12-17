Verde dal Comune 350mila euro per il restyling di parchi e aree cani
Il Comune ha annunciato un investimento di 350mila euro nel 2026 per il restyling di parchi e aree cani, con l’obiettivo di migliorare gli spazi verdi cittadini. Tra le novità, l’approvazione di un’area dedicata ai cani sotto le Mura, che contribuirà a rendere più vivibili e accessibili le zone pubbliche della città.
NEL 2026. Il Comune ha stanziato le risorse per sistemaretre giardini pubblici. Via libera all’area cani sotto le Mura. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
