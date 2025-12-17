Verde dal Comune 350mila euro per il restyling di parchi e aree cani

Il Comune ha annunciato un investimento di 350mila euro nel 2026 per il restyling di parchi e aree cani, con l’obiettivo di migliorare gli spazi verdi cittadini. Tra le novità, l’approvazione di un’area dedicata ai cani sotto le Mura, che contribuirà a rendere più vivibili e accessibili le zone pubbliche della città.

Dal Comune 350 mila euro per i giardini degli asili Il Girotondo e Bertacchi e della scuola Manin - In particolare, per quanto riguarda l’asilo nido Il Girotondo la cui struttura originaria è stata demolita e ricostruita ex novo è necessario rifare completamente il giardino, la sistemazione del fond ... padovaoggi.it

Il Comune ha disposto la chiusura dell’area verde di via De Marchesetti fino alla messa in sicurezza . - facebook.com facebook

