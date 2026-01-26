Roma-Milan Maignan | Bartesaghi deve tagliarsi il braccio? Celik calcia sulla mano

Al termine di Roma-Milan, valida per la 22^ giornata della Serie A 2025-2026, Mike Maignan ha commentato a 'DAZN' alcuni episodi della partita, tra cui le proteste di Bartesaghi e un episodio controverso coinvolgente Celik. La partita si è disputata allo stadio 'Olimpico' di Roma, offrendo spunti di discussione sulle decisioni arbitrali e sulle performance delle due squadre.

Mike Maignan, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul rigore "Cosa deve fare Bartesaghi? Si taglia il braccio? La palla è vicina a lui e Celik calcia sulla sua mano. Poteva anche fischiare il secondo su Pulisic." Sull'Inter che si allontana: "Per le prime quattro posizioni ci sono tante squadre molto forti in Italia: ogni punto conta. Giochiamo ogni partita per vincere e fare più punti possibili per proseguire il nostro cammino" 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Bartesaghi tocca di mano, arbitro assegna rigore: proteste in Roma-MilanDurante la partita Roma-Milan di domenica 25 gennaio, l'arbitro Colombo ha assegnato un rigore alla Roma per un tocco di mano di Bartesaghi in area.

