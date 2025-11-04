Milan-Roma i numeri che ci raccontano la grande vittoria dei rossoneri

Il Milan batte la Roma 1-0 a San Siro: Pavlovic decisivo e Maignan protagonista. I numeri evidenziano la prima vittoria contro i giallorossi dal gennaio 2024, la difesa solida e nove match di imbattibilità in Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan roma i numeri che ci raccontano la grande vittoria dei rossoneri

Milan-Roma, i numeri che ci raccontano la grande vittoria dei rossoneri

