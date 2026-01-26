Roma-Milan 1-1 Gasperini in conferenza stampa | Pellegrini è in scadenza ma non parliamo di futuro

Dopo la partita tra Roma e Milan, terminata 1-1, il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini ha commentato l’incontro in conferenza stampa. Ha affrontato vari temi, tra cui la situazione contrattuale di Pellegrini, che si trova in scadenza, precisando però che non si è discusso di futuro. La sfida, valida per la 22ª giornata di Serie A, ha visto i due club confrontarsi in un match equilibrato.

Terminato il match tra Roma e Milan, valido per il 22esimo turno di Serie A. A parlare della gara è stato il tecnico dei giallorossi Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: “Anche il pari è una beffa se guardiamo i 90?, ma poi siamo andati sotto quindi menomale che l’abbiamo ripresa. Grande prestazione, soprattutto perché l’abbiamo fatta contro il Milan. Maignan ci ha messo del suo, non è nuovo in cose del genere. In altre situazioni potevamo fare meglio, i famosi centimetri”. Ha poi continuato: “Pellegrini? Lui come altri è in scadenza. Non mi sembra giusto parlare di questo adesso, ma dobbiamo essere contenti che stanno dando tutti il massimo.🔗 Leggi su Sololaroma.it

