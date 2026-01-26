roma malen parte forte ma manca il colpo decisivo

Donyell Malen ha esordito con buona energia durante la prima notte all’Olimpico di Roma. Con un ritmo sostenuto e diversi tentativi offensivi, il giocatore ha mostrato un buon inserimento nel gioco della squadra. Sebbene non possa ancora considerarsi decisivo, il suo impatto positivo apre possibilità di crescita e integrazione nel nuovo contesto. Un inizio promettente che lascia spazio a ulteriori sviluppi nelle prossime partite.

La prima notte all’Olimpico di Roma non è stata quella perfetta per Donyell Malen. L’impatto c’è stato, eccome: ritmo alto, movimenti continui, cinque conclusioni in poco più di mezz’ora e un’intesa già visibile con i compagni. L’olandese è apparso subito dentro la partita e dentro il sistema giallorosso. Ma nel calcio, soprattutto per un attaccante, conta il peso dei gol. E la chance davanti a Milan, a tu per tu con Mike Maignan, resta l’episodio che sposta il giudizio della serata. Un’occasione grande, non sfruttata, che finisce per incidere sull’esito della gara. La prestazione resta incoraggiante, i segnali sono chiari. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Roma, scatto decisivo per Malen: chiusura vicina

Torino-Roma, Gasperini: "Malen un giocatore forte, Ferguson verso il recupero"

