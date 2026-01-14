Roma scatto decisivo per Malen | chiusura vicina

La Roma si avvicina a un accordo importante, con un’intesa ormai vicina per Malen. Dopo aver rallentato sulla trattativa per Zirkzee, la società ha concentrato l’attenzione su una soluzione alternativa, già al centro delle discussioni nelle ultime ore. La chiusura dell’affare sembra ormai vicina, segnando un passo significativo nel mercato dei giallorossi.

La Roma è pronta a chiudere. Dopo il rallentamento sul fronte Joshua Zirkzee, i giallorossi hanno accelerato su una pista alternativa già calda da ore. In redazione filtra ottimismo: Donyell Malen è sempre più vicino a vestire la maglia della Roma. Nella giornata di oggi può arrivare l’ok definitivo. I contatti tra la Roma e l’Aston Villa sono entrati nella fase conclusiva, con un’intesa praticamente totale anche con l’attaccante. Decisiva l’accelerata impressa dal ds Massara, che ha consentito ai giallorossi di superare la concorrenza dell’Atletico Madrid. L’operazione è strutturata su basi sostenibili: prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, che diventa obbligatorio in caso di qualificazione ad almeno una competizione europea. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

