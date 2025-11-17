Lukaku accelera | possibile rientro già per Roma-Napoli

Forzazzurri.net | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conto alla rovescia per rivedere Romelu Lukaku in campo potrebbe accorciarsi più del previsto. L’attaccante sta accelerando . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

lukaku accelera possibile rientro gi224 per roma napoli

© Forzazzurri.net - Lukaku accelera: possibile rientro già per Roma-Napoli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

lukaku accelera possibile rientroLukaku accelera: possibile rientro già a inizio dicembre - Lukaku accelera: possibile rientro già a inizio dicembre Il Napoli attende segnali incoraggianti dal percorso di recupero di Romelu Lukaku, ancora ... Si legge su forzazzurri.net

lukaku accelera possibile rientroLukaku accelera: rientro possibile già a inizio dicembre - Lukaku accelera: rientro possibile già a inizio dicembre Romelu Lukaku vede finalmente la fine del lungo stop. forzazzurri.net scrive

lukaku accelera possibile rientroNapoli, l’infermeria inizia a svuotarsi: segnali di ripresa e Lukaku verso il rientro anticipato - La prima parte di stagione del Napoli è stata fortemente condizionata dagli infortuni, un fattore che ha inciso sulla continuità di gioco e sulla gestione delle rotazioni. Si legge su gonfialarete.com

Cerca Video su questo argomento: Lukaku Accelera Possibile Rientro