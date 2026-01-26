Un incendio a Boltiere ha reso inagibile un appartamento in via Dante Alighieri, costringendo una famiglia con tre bambini e la nonna a trovare sistemazione altrove. La strada resta chiusa per motivi di sicurezza a causa dei muri pericolanti. La situazione richiede attenzione e interventi tempestivi per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

IL GIORNO DOPO. Una famiglia composta da papà, nonna e tre minori resterà fuori casa: l’appartamento è inagibile. Vigili del fuoco ancora in azione, la causa dell’incendio potrebbe essere un cortocircuito. Una notte di lavoro quella tra domenica 25 e lunedì 26 gennaio a Boltiere: qui un grosso incendio è scoppiato in via Cardinal Testa al civico 6 dove, intorno alle 22, si è sprigionato un rogo partito da un garage. Dopo l’allarme al 112 sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, oltre al funzionario da Bergamo: tre dal distaccamento di Treviglio e le altre da Dalmine, Romano e Medolago, le ambulanze del 118 e i carabinieri della Compagnia di Treviglio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Rogo a Boltiere, una famiglia fuori casa. Via Dante Alighieri resta chiusa: muri pericolanti - Foto

A Valverde di Bergamo, un incendio ha interessato una casa e un fienile, provocando danni alle strutture.

