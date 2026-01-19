Bergamo casa e fienile in fiamme a Valverde Una famiglia fuori casa - Foto e video

A Valverde di Bergamo, un incendio ha interessato una casa e un fienile, provocando danni alle strutture. Una famiglia era fuori casa al momento dell’incidente. Sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Due abitazioni sono state coinvolte, con una danneggiata in modo più lieve. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

L'INCENDIO. Quattro mezzi dei vigili del fuoco per domare il rogo. Colpite due abitazioni, una in modo marginale. Non si registrano feriti. Incendio a Bergamo nel tardo pomeriggio di lunedì 19 gennaio. Le fiamme sono divampate in un'abitazione di via Valverde, ai piedi di Città Alta, con tutta probabilità a causa del malfunzionamento di una stufa. La stufa si trovava in una stanza adiacente a un fienile che, colpito dalle fiamme, ha contribuito ad alimentare l'incendio. Intaccata, anche se in modo marginale, anche un'abitazione confinante. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 18,30, sul posto sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco da Bergamo, Madone e Gazzaniga, con tre autobotti e un pick-up attrezzato, oltre a carabinieri e polizia locale per chiudere la strada alla rotonda che collega via Valverde a via Maironi da Ponte.

