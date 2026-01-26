Risarcimenti alle vittime di Crans Montana la stima dell’esperto | Fra 600 milioni e il miliardo Ma per averli ci potrebbero volere anche 15 anni

Dopo la tragedia di Crans Montana, si stimano risarcimenti tra 600 milioni e un miliardo di euro, secondo un esperto. Tuttavia, il processo per ottenere tali indennizzi potrebbe richiedere fino a 15 anni, lasciando molte vittime in attesa di giustizia e risarcimenti adeguati.

Milano, 26 gennaio 2026 – Dopo la tragedia e il dolore. Dopo le vittime e i tanti giovani che avranno il futuro segnato a causa delle gravi ustioni subite. Dopo le indagini, l’indignazione per la liberazione su cauzione di Jacques Moretti, il titolare del locale Le Constellation, ci saranno i processi. Quello penale e quello civile. Crans-Montana, Tajani: "Inaccettabile scarcerazione Moretti, offende popolo italiano" E in quest’ultimo le richieste di risarcimento (non solo da parte delle famiglie delle vittime e dei feriti, ma anche da enti e istituzioni che a vario titolo si possono sentire danneggiate). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Strage Crans-Montana, parla la vicesindaca: «Ammettiamo di non aver fatto i controlli, ma non ci dimettiamo». Le scuse alle vittimeIn seguito alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, la vicesindaca Nicole Bonvin Clivaz ha riconosciuto le lacune nei controlli e si è assunta la responsabilità.

Funerali delle vittime di Crans-Montana, il papà di Giovanni Tamburi: «Ho perso la mia vita con te». La mamma di Riccardo Minghetti: «Anche la tua insubordinazione alle regole ci mancherà. Stavi diventando un uomo bellissimo»Le esequie delle vittime di Crans-Montana e Le Constellation si sono svolte in diverse città italiane.

Crans-Montana, i risarcimenti. «Da 600 milioni a un miliardo di euro»: ecco le stime dell'esperto e i tempi (non brevi)E ora entrano in ballo (anche) i soldi. Le richieste delle parti civili coinvolte nella strage di Capodanno, a Crans-Montana, potrebbero aggirarsi tra i 600 milioni e il miliardo di ... ilmattino.it

Strage di Crans-Montana, polizze insufficienti per risarcire le vittime. L’assicurazione Axa: Somme limitateLa compagnia Axa conferma che le coperture assicurative per la strage di Crans-Montana sono limitate e potrebbero non coprire i danni delle 40 vittime ... ilfattoquotidiano.it

