Samuele Ricci, centrocampista del Milan, ha commentato a 'Sky Sport' il risultato di Roma-Milan, disputata allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ricci ha sottolineato come il punto ottenuto rappresenti un risultato positivo in un campo difficile e ha parlato del suo nuovo ruolo all’interno della squadra, evidenziando l’importanza di adattarsi alle richieste del mister e di contribuire al collettivo.

Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla partita: "E' un buon punto, su un campo difficile e contro una squadra molto in salute. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo, anche per errori nostri in fase di salita e impostazione. Hanno trovato il gol nella ripresa, ma è giusto così, Mike Maignan ci ha salvato in molte occasioni". Sul suo nuovo ruolo: "L'anno scorso ho giocato spesso da mediano ma so fare anche la mezzala, cerco di dare il mio contributo sulla fase di possesso e palleggio". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ricci dopo Roma-Milan: “Buon punto su un campo difficile. Sul mio nuovo ruolo …”

