Possanzini | Gara sporca su un campo difficile Il punto è positivo

Il Fossombrone ottiene un punto importante in una partita difficile. Il terreno di gioco insidioso e l’avversario di livello hanno reso la sfida complessa, ma la squadra ha mostrato solidità e determinazione. In un momento di stagione delicato, questo risultato rappresenta un passo positivo per il cammino della squadra.

"È un buon punto, su un campo molto difficile, sia per il valore dell’avversario sia per il momento di campionato che sta attraversando il Fossombrone, senza dimenticare le condizioni del terreno di gioco che rendevano davvero complicato il controllo della palla. In queste situazioni la partita diventa inevitabilmente sporca, molto legata agli episodi e alle transizioni", analizza Matteo Possanzini al termine dello 0-0. "Secondo me nel primo tempo la squadra ha fatto bene: abbiamo controllato la gara per quello che era possibile fare oggi. Nel secondo tempo abbiamo saputo resistere in una fase centrale in cui la partita si era un po’ incattivita, poi però siamo usciti molto bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il Futball Cava Ronco strappa un punto su un campo difficile: 1-1 in rimonta

Il Futball Cava Ronco Forlì conquista un punto prezioso in trasferta, affrontando un campo difficile. La partita, intensa e combattuta, si conclude con un risultato di 1-1, grazie a una rimonta che testimonia la determinazione della squadra. Un risultato che rafforza la posizione in classifica, dimostrando carattere e tenacia.

Avellino-Carrarese, Calabro: “Gara importante su un campo difficile, vittoria meritata”

Al termine di Avellino-Carrarese, terminata 1-2, Antonio Calabro commenta l’andamento della partita, sottolineando l’importanza del risultato e la difficoltà del campo. Il tecnico evidenzia come la sua squadra abbia mostrato impegno e meriti, riconoscendo l’importanza di una vittoria raggiunta in un ambiente complesso. Le parole di Calabro riflettono una valutazione obiettiva di una sfida difficile, con un’attenzione particolare agli aspetti tattici e alla prestazione complessiva

