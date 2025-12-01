Rangers Qualiano vetta conquistata all’86’ | Castaldo firma un successo pesantissimo
Il boato del pubblico accende il sogno: Rangers primi dopo una battaglia vera.. I Rangers Qualiano continuano a scrivere una stagione da protagonisti. Nella sfida di sabato contro il Villa Literno, la squadra ha conquistato tre punti vitali e ha scalato la vetta della classifica, confermandosi tra le realtà più solide e concrete del campionato di Promozione Campania. Una vittoria sofferta, arrivata solo nel finale, e resa ancora più significativa dai tanti infortuni che hanno colpito la rosa nelle ultime settimane. La partita: equilibrio, sofferenza e un finale da brividi. La gara si è rivelata fin da subito intensa e molto combattuta. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
