Questa è una bara

Nel sud del Ghana, le bare sono realizzate in forme variegate e colorate, riflettendo le professioni, le passioni o le caratteristiche delle persone scomparse. Questa tradizione, che combina creatività e rispetto, rappresenta un modo unico di onorare la memoria e celebrare la vita dei defunti attraverso oggetti simbolici e distintivi.

Nel sud del Ghana le fanno a forma di qualsiasi cosa e coloratissime, in base al lavoro, le caratteristiche o le passioni delle persone defunte Per il gruppo etnico dei Ga-Adangbe, originario dell'area attorno ad Accra, la capitale del Ghana, i funerali sono eventi molto importanti: spesso durano diversi giorni e si basano sull'idea che la morte dei defunti debba essere un'occasione per celebrare la loro vita. Per questo nel tempo si è diffusa la tradizione di seppellirli in bare coloratissime e dalle forme improbabili, come ananas e bottiglie di birra, automobili o mazzette di soldi. Eric Adjetey Anang, che gestisce una falegnameria ad Accra, ha spiegato a Vice che in Ghana è sempre un onore essere sepolti in una bara personalizzata.

In Ghana il funerale è un momento che celebra la vita oltre il commiato. Qui nascono le celebri "fantasy coffins", chiamate Abebuu Adekai: bare personalizzate e realizzate su misura, vere opere d'arte che raccontano la storia del defunto. Aerei, aut