Questa è una bara
Nel sud del Ghana, le bare sono realizzate in forme variegate e colorate, riflettendo le professioni, le passioni o le caratteristiche delle persone scomparse. Questa tradizione, che combina creatività e rispetto, rappresenta un modo unico di onorare la memoria e celebrare la vita dei defunti attraverso oggetti simbolici e distintivi.
Nel sud del Ghana le fanno a forma di qualsiasi cosa e coloratissime, in base al lavoro, le caratteristiche o le passioni delle persone defunte Per il gruppo etnico dei Ga-Adangbe, originario dell’area attorno ad Accra, la capitale del Ghana, i funerali sono eventi molto importanti: spesso durano diversi giorni e si basano sull’idea che la morte dei defunti debba essere un’occasione per celebrare la loro vita. Per questo nel tempo si è diffusa la tradizione di seppellirli in bare coloratissime e dalle forme improbabili, come ananas e bottiglie di birra, automobili o mazzette di soldi. Eric Adjetey Anang, che gestisce una falegnameria ad Accra, ha spiegato a Vice che in Ghana è sempre un onore essere sepolti in una bara personalizzata. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Approfondimenti su bara ghana
“Il mio Giovanni è in una bara. I colpevoli liberi”
In questa tragica vicenda, un padre si confronta con il dolore della perdita di suo figlio, avvenuta in circostanze ancora non chiarite.
Macabra scoperta in un terreno: tra i rifiuti spunta una bara
E Questa È La Bara Da Comprare
Ultime notizie su bara ghana
Argomenti discussi: Dungeon Crawl Classics: La Bara Incatenata - Le Catene della Montagna Antica - Recensione; Funerali, la diocesi vieta sciarpe e stendardi: Via la bandiera del Vicenza o la bara non entra in chiesa; Una bara bianca, i palloncini azzurri al cielo e un vuoto enorme: lacrime e dolore per l’addio a Mark (VIDEO); Aperta la camera ardente di Valentino Garavani a Roma: una rosa rossa sulla bara, tanti i vip presenti. A rendergli omaggio anche i suoi amati carlini.
Una bara sotto la casa di comunità, a Melegnano scatta la segnalazione alla ProcuraLe archeologhe trovano una bara in una tomba dell’antico cimitero di Pedriano. Scatta la segnalazione alla Procura. Nuovo colpo di scena per l’eterno caso dell’ospedale e della casa di comunità. L’enn ... ilcittadino.it
La vedova di Tony Dallara, la bara blu e una morte inaspettataLa bara blu di Tony Dallara, le parole della vedova, il dolore di Patrizia a La volta buona, nessuno pensava sarebbe morto ... ultimenotizieflash.com
Lo sapevi In Ghana il funerale è un momento che celebra la vita oltre il commiato. Qui nascono le celebri “fantasy coffins”, chiamate Abebuu Adekai: bare personalizzate e realizzate su misura, vere opere d’arte che raccontano la storia del defunto. Aerei, aut - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.