Il mio Giovanni è in una bara I colpevoli liberi

In questa tragica vicenda, un padre si confronta con il dolore della perdita di suo figlio, avvenuta in circostanze ancora non chiarite. Mentre la giustizia sembra ancora lontana, la comunità si interroga sulle responsabilità e sulla sicurezza dei luoghi pubblici. Un appello alla trasparenza e all’impegno per garantire che tragedie come questa non si ripetano.

Bologna, 6 gennaio 2026 – “Mio figlio è in una bara. I nostri figli sono in una bara. E i proprietari del locale sono ancora a piede libero. È vergognoso: quei due hanno lucrato sulla vita di tanti, troppi bambini”. Carla Masiello, la madre di Giovanni Tamburi, il sedicenne bolognese scomparso nel rogo di Crans-Montana al bar ‘Le Constellation’, ha la voce che trema. Trema perché la rabbia si mischia al dolore. E al dolore si mischia la mancata accettazione di aver perso un figlio. “Sono distrutta”, sussurra Carla, pensando che domani, alle 11, la cattedrale di Bologna ospiterà l’ultimo saluto al suo Giovanni, che aveva gli occhi azzurri come il mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

