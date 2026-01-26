Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 26 gennaio 2026

Stasera, 26 gennaio 2026, torna su Rete 4 Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro. La trasmissione approfondisce temi di attualità e politica, offrendo interviste e analisi con ospiti vari. Ecco le anticipazioni sulla puntata di questa sera, con gli ospiti e gli argomenti trattati.

. Questa sera, lunedì 26 gennaio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 26 gennaio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata, lo scontro diplomatico tra Italia e Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, accusato -insieme alla moglie- della strage di Crans Montana. 🔗 Leggi su Tpi.it

