Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera 12 gennaio 2026

Stasera, 12 gennaio 2026, torna su Rete 4 Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro. La puntata approfondirà temi di attualità e politica, offrendo analisi e interventi di ospiti vari. Di seguito, le anticipazioni sugli ospiti presenti e gli argomenti trattati durante la serata.

. Questa sera, lunedì 12 gennaio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 12 gennaio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti. Stasera un approfondimento sulla tragedia di Crans-Montana, con racconti e testimonianze inedite che ricostruiscono i momenti più drammatici dell’incendio. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 12 gennaio 2026 Leggi anche: Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 5 gennaio 2026 Leggi anche: Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 3 novembre 2025 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Garlasco in TV, la situazione di Andrea Sempio: le indagini si stanno per concludere? Le ultime news; Rete 4, stasera a Quarta Repubblica la tragedia di Crans-Montana, Venezuela e caso Garlasco; Programmi TV 12 gennaio 2026: cosa vedere stasera; “La Promessa” del 7 gennaio 2026 alle 19.40 su Rete 4: María Fernández non trova conforto. Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera: dalle tensioni internazionali alla tragedia di Crans Montana - Ecco i temi e i personaggi della puntata di stasera del programma di approfondimento in onda ogni lunedì su Rete 4 in prima serata ... affaritaliani.it A “Quarta Repubblica” il dramma di Crans-Montana con testimonianze inedite e nuove ricostruzioni https://www.corrierenazionale.net/2026/01/11/a-quarta-repubblica-il-dramma-di-crans-montana-con-testimonianze-inedite-e-nuove-ricostruzioni/ A “Quarta Re - facebook.com facebook Strage di capodanno. L'intervento di #RossiAlbertini #CransMontana #quartarepubblica x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.