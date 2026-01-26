Quando mi hai regalato i fiori per il mio compleanno li ho tirati in aria | Claudia Pandolfi spiazza Silvia Toffanin a Verissimo La reazione della conduttrice

Claudia Pandolfi ha sorpreso Silvia Toffanin durante un'intervista a “Verissimo” presentando il suo nuovo film, “Due cuori e due capanne”. La discussione ha incluso un momento inatteso, quando l’attrice ha raccontato di aver tirato in aria i fiori ricevuti per il suo compleanno. L’intervista ha offerto uno sguardo sincero sulla carriera e le emozioni di Pandolfi, accompagnandoci nel suo percorso artistico.

Silvia Toffanin ha accolto Claudia Pandolfi nel salotto di “ Verissimo ” per promuovere il film, ora al cinema, “ Due cuori e due capanne ” che la vede protagonista con Edoardo Leo. Nella vita l’attrice è legata sentimentalmente dal 2013 al produttore cinematografico Marco De Angelis: “Cerco di litigare pochissimo con Marco perché non mi piace il conflitto, preferisco essere chiara da subito, raccontandomi, rivelandomi per quella che sono, un po’ come dire viaggio con il libretto di istruzioni accanto”. “Io e Marco stiamo insieme da quasi tredici anni – ha aggiunto Pandolfi – lui è diverso da me però è un rapporto molto bello, proprio perché è vivo, è dinamico, io non ho mai voluto che diventasse stantio, che diventasse scontato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

