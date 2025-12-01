Diego Dalla Palma spiazza Verissimo | ‘Ho deciso come andarmene’ scontro acceso con Silvia Toffanin

Le parole che gelano lo studio. Nella puntata di Verissimo di domenica 30 novembre, Diego Dalla Palma si è seduto di fronte a Silvia Toffanin per raccontare una scelta che ha già fatto discutere l'Italia. Lo stylist ha spiegato di aver deciso di porre fine alla propria vita prima di arrivare a 80 anni. Una dichiarazione che la conduttrice ha ascoltato visibilmente turbata, dando vita a uno scambio teso, quasi doloroso. Dalla Palma ha voluto chiarire subito un punto: "Sto bene, non ho alcun male incurabile e non sono stanco di vivere". Ma la sua posizione è rimasta netta: "Voglio morire vivo, non umiliato, stanco, deriso.

