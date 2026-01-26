Quando il tuo cane fa pipì comunica le sue emozioni e intenzioni | un nuovo studio approfondisce il linguaggio di Fido

Un recente studio condotto dall'Università di Bari e dall’istruttore cinofilo Michele Minunno analizza come i cani utilizzino le urine per comunicare emozioni e intenzioni. La ricerca approfondisce il ruolo delle marcature nel linguaggio canino, offrendo una migliore comprensione delle strategie cognitive adottate dagli animali. Questo contributo contribuisce a chiarire il significato delle loro azioni e il modo in cui i cani interagiscono con l’ambiente e gli altri.

Uno studio a cura di un team di veterinari dell'Università di Bari e dell'istruttore cinofilo Michele Minunno aggiunge un tassello importante sulla strategia cognitiva che i cani mettono in atto attraverso le marcature.🔗 Leggi su Fanpage.it Vivere con un cane rafforza le relazioni sociali: lo studio che fa capire quanto Fido aiuta a stringere nuovi legamiUno studio condotto a Tokyo evidenzia come convivere con un cane possa rafforzare le relazioni sociali e migliorare il senso di appartenenza alla comunità. Leggi anche: “Comunica”, il nuovo libro di Giuliano Ferrari: quando le parole costruiscono relazioni La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Se ti squilla il cellulare, ora a chiamarti potrebbe essere il tuo cane; Il parassita del cuore esisteva prima dei cani: la scoperta che riscrive la storia della filariosi; Cucciolo e gatto: cosa succede davvero quando metti insieme un golden retriever e un felino di carattere; I cani geniali che imparano le parole ascoltandoci. Quando il tuo cane fa pipì comunica le sue emozioni e intenzioni: un nuovo studio approfondisce il linguaggio di FidoUno studio a cura di un team di veterinari dell'Università di Bari e dell'istruttore cinofilo Michele Minunno aggiunge un tassello importante sulla strategia ... fanpage.it Se il tuo cane ti sembra triste è perché forse tu sei feliceUn nuovo studio dimostra che il nostro stato d’animo può influenzare in maniera inaspettata il modo in cui interpretiamo le emozioni dei cani Quando siamo felici, tendiamo a vedere la felicità anche ... fanpage.it Ogni tanto viene fuori il discorso della comunicazione tra i cani, e mi vengono fatte delle domande, tipo "cosa vuol dire quando il cane fa così" oppure "da cosa capisco paura/stress/intenzioni/amichevolezza/whatever" Di solito non interpreto dai racconti dell facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.