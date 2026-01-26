Provincia di Caserta terribile incidente stradale | perde la vita un uomo di 50 anni

Un grave incidente stradale si è verificato lungo via Vaticale, tra Casal di Principe e Grazzanise, causando la morte di un uomo di 50 anni. L’incidente ha coinvolto diversi veicoli, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. La dinamica dell’accaduto è al momento in fase di accertamento.

Un drammatico incidente stradale si è verificato lungo via Vaticale, l'importante arteria di collegamento tra Casal di Principe e Grazzanise, trasformando una normale giornata in una vera tragedia. La violenza dell'impatto ha immediatamente fatto comprendere la gravità della situazione. Due automobili sono rimaste coinvolte in un scontro frontale devastante, che non ha lasciato scampo a uno dei conducenti. Il bilancio dell'incidente è purtroppo di una vittima, mentre la strada è rimasta a lungo interessata dalle operazioni di soccorso. A perdere la vita è stato un uomo di 50 anni, residente a Grazzanise.

