TALENT ZONE – Il cuore delle Farfalle batte all’unisono con Laura Golfarelli

Laura Golfarelli, dalla piccola città di San Mauro Torinese, è approdata a Desio, dove è diventata parte delle magiche Farfalle della ginnastica ritmica italiana. Ha 18 anni ma già dimostra una grande maturità sportiva, osservando l’importanza del suo ruolo in squadra e riconoscendo la sua identità da ginnasta. Tra musica, lavoro e vita di squadra, Laura Golfarelli racconta la sua esperienza con uno sguardo proiettato verso il futuro e la ricostruzione di una delle squadre più forti d’Italia e del mondo In questa intervista di Talent Zone, Laura racconta il suo percorso sportivo e umano: l’arrivo in nazionale maggiore, il lavoro che ripaga e i sogni del futuro prossimo. 🔗 Leggi su Oasport.it

