Pronostico Everton-Leeds | un solo ko dopo la rivoluzione tattica

L'incontro tra Everton e Leeds, valido per la ventitreesima giornata di Premier League, si svolgerà lunedì alle 21:00. La sfida si presenta con alcune novità tattiche e un andamento recente che ha portato a un solo risultato negativo. Di seguito, analisi delle probabili formazioni e pronostico sulla partita.

Everton-Leeds è una partita valida per la ventitreesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Decimo in classifica a quota 32 punti, l' Everton è in piena lotta per un posto nelle prossime coppe europee. La Premier League, come lo scorso anno, potrebbe qualificare cinque (o addirittura sei) squadre alla Champions League, motivo per cui anche arrivando dal settimo posto in giù qualcuna "rischia" comunque di ritrovarsi in Europa. Per il club di Liverpool sarebbe indiscutibilmente un grande traguardo, che i tifosi dei Toffees sognano ormai da diversi anni.

