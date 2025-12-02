In Promozione a sorridere è solo la Centese, che prosegue la propria risalita e si conferma ormai come una delle squadre più temibili del girone. L’1-2 con cui i ragazzi di mister Di Ruocco si impongono sul campo del Petroniano Idea Calcio è il segnale di un gruppo consapevole della propria forza, che ora può fare paura a tutti: di Baravelli e Garetto le reti con cui la Centese ha centrato un successo che è valso il sorpasso in classifica ai danni della X Martiri. Formazione porottese che non può nulla sul sintetico di Vado contro il Valsetta Lagaro, seconda forza del campionato: finisce 3-1 una gara indirizzata dai padroni di casa già nel primo tempo con le reti di Baietti e Vitali, rimessa in discussione dagli ospiti grazie al gol di Munari ma poi chiusa definitivamente da Gabrielli a cinque minuti dalla fine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Promozione: chi sale e chi scende dopo l'ultima giornata. Centese in prima fascia. Masi, quinto ko di fila