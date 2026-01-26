È stato ufficialmente insediato Domenico Airoma come nuovo procuratore di Napoli Nord. In un messaggio, Airoma ha sottolineato la volontà di affrontare le sfide del territorio, evidenziando la carenza di personale come un problema da risolvere. L’attuale incarico rappresenta un impegno per rafforzare la presenza dello Stato e promuovere una maggiore giustizia nella zona.

Si è svolta alla presenza di numerose autorità e rappresentanti delle istituzioni la cerimonia di insediamento di Domenico Airoma, nuovo procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Un appuntamento partecipato e sentito, che ha segnato ufficialmente l’inizio del nuovo incarico del magistrato, già profondo conoscitore del territorio. Nel suo intervento, Airoma ha annunciato una scelta dal forte valore simbolico: l’intenzione di intitolare alcuni uffici della Procura all’ex procuratore Franco Greco, figura molto amata e stimata, recentemente scomparsa. Un omaggio alla memoria di un magistrato che ha lasciato un segno profondo nella storia dell’ufficio e nella tutela della legalità. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Procura Napoli Nord, si insedia Airoma: “Questo territorio ha sete di giustizia. Carenza personale? Tormenterò Ministero”

